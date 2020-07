Primera División : Bale-Mätzchen bei Real Madrid egal: „Meister in Sicht“

Madrid Erfolg sorgt auch im Fußball für Gelassenheit: Die immer häufigeren Mätzchen und Provokationen des seit fünf Spielen auf der Bank sitzenden Gareth Bale stören den spanischen Rekordchampion Real Madrid kurz vor dem Gewinn der ersten Meistertitels seit 2017 nicht mehr.

„Ein Meister in Sicht“, titelte das Madrider Fachblatt „Marca“ nach dem 2:1-Erfolg beim FC Granada. Dass Bale während des Spiels wieder Faxen machte, so tat, als würde er die Partie durch ein Fernglas beobachten, und die obligatorische Schutzmaske herunterzog, erwähnten die Medien in Spanien - anders als bei früheren Provokationen - nur am Rande. Bale habe wieder seine „Null-Bock-Mentalität“ an den Tag gelegt, schrieb „Marca“. Ein Transfer des 30 Jahre alten walisischen Nationalspielers nach der laufenden Saison sei unumgänglich, schrieben viele Medien.