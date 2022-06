Major League Soccer : Bale im Trikot von Los Angeles: „Bis bald“

Los Angeles Gareth Bale hat seinen Wechsel in die amerikanische Major League Soccer praktisch bestätigt. Im Trikot des Los Angeles FC und mit Kappe auf dem Kopf präsentierte sich der 32 Jahre alte Waliser bei Twitter.

Mit der Ablösesumme von 101 Millionen Euro galt der Angreifer damals als teuerster Spieler der Welt. Er gewann mit Real allein fünfmal die Champions League, spielte aber seit längerem auf dem Platz keine große Rolle mehr. Auch verletzungsbedingt kam er in der zurückliegenden Saison auf gerade mal fünf Einsätze in der Liga beim neuen spanischen Meister. Sein designierter neuer Club führt derzeit die Western Conference in der MLS an.