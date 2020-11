Southampton, Sassuolo&Co. : Aufstand der Underdogs: Warum Europas Topligen Kopf stehen

Berlin In Europas Fußball-Topligen bietet sich derzeit ein ungewohntes Bild: Während mehrere Giganten hinterherhecheln, stehen etliche Überraschungsteams auf den vorderen Rängen. Mit Corona hat das nur auf den ersten Blick etwas zu tun, meint ein Sportwissenschaftler.

Was ist also los in den europäischen Topligen - führen etwa die Corona-Umstände zum Aufstand der Kleinen? Folgt man der Argumentation von Hasenhüttl, könnte an dieser These durchaus etwas dran sein. „Als Trainer kann ich bei Geisterspielen viel besser coachen, das hilft uns definitiv. Und die Spieler haben viel mehr Ruhe am Ball, wenn sie nicht von den Rängen gepusht werden“, erklärte der Southampton-Coach jüngst im „Kicker“ seine aktuelle Erfolgsserie. Gerade in der Lockdown-Phase habe er sein Team neu einstellen können.