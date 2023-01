FA Cup : Auch ohne Haaland: Manchester City besiegt Chelsea im Pokal

Manchester Auch ohne den geschonten Stürmer-Star Erling Haaland hat Manchester City problemlos die vierte Runde im FA Cup erreicht.

Der englische Fußball-Meister besiegte am Sonntag den Premier-League-Kontrahenten FC Chelsea unerwartet deutlich mit 4:0 (3:0). Riyad Mahrez (23. Minute), Julian Alvarez (30.) per Handelfmeter, Phil Foden (38.) sowie erneut Mahrez (85.) per Foulelfmeter schossen den Tabellenzweiten zum klaren Erfolg. In der Premier League hatten die Citizens drei Tage zuvor mit 1:0 beim Londoner Club gewonnen.