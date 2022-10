La Liga : Atlético siegt vor Champions-League-Spiel gegen Leverkusen

Sevilla Drei Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen hat Atlético Madrid in der spanischen Liga einen Sieg eingefahren.

Zwei Tore des französischen Fußball-Nationalspielers Antoine Griezmann (54. und 71. Minute) reichten am Sonntag zu einem 2:1 (0:0) bei Real Betis Sevilla. Hinter Tabellenführer Real Madrid und dem FC Barcelona ist Atlético mit nun 23 Punkten aus elf Ligaspielen Dritter. Am Mittwoch (21.00 Uhr) tritt Leverkusen zum Gruppenspiel der Königsklasse in Madrid an. Für beide Clubs geht es noch um das Weiterkommen.