Liga-Pokal : Arsenals Elfmeter-Held Leno macht Klopp unglücklich

London Mit einer überragenden Leistung und zwei gehaltenen Elfmetern gegen den FC Liverpool sicherte Bernd Leno dem FC Arsenal den Einzug in die fünfte Ligapokal-Runde.

Leno hatte Klopp vor allem in der zweiten Halbzeit mit seinen Paraden zur Verzweiflung gebracht. Im Elfmeterschießen wurde der 28-Jährige zum Helden. „Es ist natürlich sehr gut für einen Torhüter, wenn er Elfmeter hält und nach dem Spiel lachende Gesichter sieht“, sagte der frühere Leverkusener am Sky-Mikrofon, „aber mir wäre es lieber, wenn wir das nächste Spiel ohne Elfmeterschießen gewinnen.“ In Runde sechs des Ligapokals empfängt Arsenal den Titelverteidiger Manchester City.