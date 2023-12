Premier League Arsenal verpasst Rückkehr an Englands Tabellenspitze

Tomas Soucek (13.) traf in der Anfangsphase für die Gäste. Das Tor wurde lange vom Video-Assistenten überprüft, weil nicht klar war, ob der Ball bei der Vorlage von Jarrod Bowen im Aus war, doch der Treffer zählte. Die Szene an der Torauslinie erinnerte ein wenig an Japans Tor zum 2:1 gegen Spanien bei der WM 2022 in Katar, das letztlich auch zum Aus der deutschen Nationalmannschaft beigetragen hatte.