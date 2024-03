Premier League Arsenal nach Kantersieg weiter an Liverpool und City dran

Der Norweger Martin Ödegaard brachte die Gäste schon in der fünften Minute in Führung. Davor traf Bukayo Saka die Latte, der Nachschuss von Gabriel Martinelli wurde auf der Torlinie geblockt, und Havertz rutschte hauchdünn an einer Eingabe vorbei. Ein Eigentor von Jayden Bogle (13.) und ein unhaltbar abgefälschter Schuss von Martinelli (15.) sorgten schon früh für die Entscheidung. Havertz legte mit einem Linksschuss ins lange Eck in der 25. Minute den vierten Treffer nach, Declan Rice (39.) erhöhte noch vor der Pause.