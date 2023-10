Premier League Arsenal bezwingt Manchester City - Liverpool 2:2

Manchester City war in der ersten Hälfte dominierend, hatte vor allem zu Beginn beste Chance auf den ersten Treffer. Ohne Havertz in der Startelf kam Arsenal nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel, jedoch zunächst nicht zu großen Gelegenheiten. Als alles nach einem Unentschieden aussah, legte der eingewechselte Havertz auf Martinelli vor, der zum 1:0 verwandelte. Für Man City ist es nach zuvor zwölf Siegen in Serie die erste Niederlage gegen den FC Arsenal.