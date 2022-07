Serie A : Argentinier Palomino bei Bergamo positiv auf Doping getestet

Rom Der bei Atalanta Bergamo spielenden argentinische Innenverteidiger José Luis Palomino ist nach einer positiven Dopingprobe vorläufig gesperrt worden.

Der Club bestätigte, dass er vom Gericht am Dienstag über die Sperre informiert worden sei und nun die weiteren Schritte abwarte. Atalanta Bergamo hatte die vergangene Saison in der Serie A auf dem achten Platz beendet. In der Europa League waren die Italiener im Viertelfinale an RB Leipzig gescheitert.