Rekordverkauf für Man City Argentinier Álvarez wechselt von Man City zu Atlético Madrid

Álvarez hatte im Januar 2022 bei Man City unterschrieben, aber bis Sommer desselben Jahres auf Leihbasis weiter für seinen vorherigen Club River Plate gespielt. In seiner ersten Saison in Manchester gewann er dann mit dem Team von Trainer Pep Guardiola gleich das Triple aus Premier League, FA Cup und Champions League. In der vergangenen Saison holte er mit City erneut die englische Meisterschaft. Zwar stand er regelmäßig auf dem Feld, mit seinen Einsatzzeiten war Álvarez allerdings unzufrieden, weshalb er den Wechsel nach Madrid anstrebte.