Fußball Argentinien schlägt Chile in der Copa América

Titelverteidiger Argentinien hat sich bei der Copa América mit einem mühsamen 1:0 (0:0) gegen Chile durchgesetzt. Lautaro Martínez von Inter Mailand traf im MetLife Stadium im US-Bundesstaat New Jersey in der 87. Minute. Damit sicherte sich der amtierende Weltmeister den Einzug in das Viertelfinale. Einen Tag nach seinem 37. Geburtstag konnte Superstar Lionel Messi diesmal nicht glänzen.