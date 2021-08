Transfer-Coup : Anruf von Sir Alex: Ronaldo-Rückkehr elektrisiert Man United

Manchester Ein Telefonat mit seinem Ex-Trainer und Nachrichten von aktuellen und ehemaligen Mitspielern sollen Cristiano Ronaldo dazu bewegt haben, zu Manchester United zurückzukehren, anstatt zu Man City zu wechseln. Ob es stimmt? Den begeisterten United-Fans dürfte es egal sein.

Ein Anruf von Sir Alex bei Cristiano Ronaldo war dem Vernehmen nach der letzte Faktor, bevor sich der portugiesische Superstar für eine Rückkehr ins Old Trafford entschied. Das Comeback des 36-jährigen Ronaldo, der von 2003 bis 2009 mit den Red Devils Titel sammelte, versetzte die zuletzt nicht mehr ganz so erfolgsverwöhnten Fans in Euphorie.

Ronaldos Nationalmannschaftskollege Bruno Fernandes und ehemalige Mitspieler sollen dem fünfmaligen Weltfußballer in Textnachrichten ebenfalls gut zugeredet haben. United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der vier Jahre im Old Trafford mit Ronaldo zusammenspielte, hatte auf einer Pressekonferenz eindeutige Signale gesendet. „Wenn er jemals wechseln will, weiß er, dass wir hier sind“, so Solskjaer.