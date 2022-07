Transfers : „Alles erste Sahne“: Klopp-Lob für neuen Bayernstar Mané

München Erfolgstrainer Jürgen Klopp hat seinen zum FC Bayern gewechselten Starspieler Sadio Mané nochmals mit großem Lob verabschiedet.

Die Bayern hatten die Verpflichtung des Starspielers am 22. Juni bekanntgegeben. Mané unterschrieb in München bis 2025, dem Vernehmen nach überwiesen die Bayern eine Ablösesumme in Höhe von 32 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen auf 41 Millionen ansteigen könnte. Manés Vertrag in Liverpool war eigentlich noch bis 2023 datiert.