Afrika-Cup Ägypten veröffentlicht Diagnose bei Salah

Ägypten hat bei der Endrunde in der Elfenbeinküste nach zwei Spielen lediglich zwei Zähler auf dem Konto und muss in Gruppe B um das Weiterkommen bangen. Das Duell mit Kap Verde am Montag ist die letzte Partie in der Gruppenphase. Beim 2:2 gegen Mosambik hatte Salah mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit eine Auftaktniederlage verhindert.