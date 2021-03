Serie A : AC Mailand wendet Heimniederlage in Nachspielzeit ab

AC Mailand wendet Heimniederlage in Nachspielzeit ab

Rom Im Kampf um die italienische Fußball-Meisterschaft hat der Tabellenzweite AC Mailand eine Niederlage erst in der Nachspielzeit noch verhindert.

Gegen Udinese Calcio musste sich Milan ohne den verletzten Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben. Den Ausgleichstreffer erzielte Mittelfeldspieler Franck Kessié per Handelfmeter in der 97. Minute. Rodrigo Becao hatte die Gäste in Führung gebracht (68.).