Zlatan Ibrahimovic und der AC Mailand haben gegen Bergamo eine deutliche Niederlage kassiert. Foto: Spada/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Mailand Im Fernduell um die Tabellenspitze der italienischen Serie A hat Inter Mailand die Chance verpasst, nach Punkten zum Stadtrivalen AC Mailand aufzuschließen.

Der Tabellenführer (43 Punkte) geriet durch Cristian Romero (26.) in Rückstand. Josip Ilicic (53./Foulelfmeter) und Duvan Zapata (77.) trafen in der zweiten Halbzeit für den Club des deutschen Nationalspielers Robin Gosens, der in der Nachspielzeit ausgewechselt wurde. Inter ist mit 41 Punkten Zweiter.