Serie A : AC Mailand verlängert Vertrag von Trainer Pioli

Rom Der italienische Fußball-Erstligist AC Mailand hat den Vertrag von Trainer Stefano Pioli verlängert. Der 56-Jährige unterschrieb bis zum 30. Juni 2023 mit der Option, um eine Saison zu verlängern, wie Milan mitteilte.

Für Piolis Mannschaft um den schwedischen Stürmer-Oldie Zlatan Ibrahimovic läuft es in der Serie A derzeit gut. „Ich bin stolz auf den bisherigen Weg“, sagte Pioli laut Mitteilung. Sein Team stand vor dem 14. Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit Liga-Primus SSC Neapel. In der Champions League gewann Milan am Mittwoch auswärts bei Atlético Madrid mit 1:0, liegt in der Gruppe B jedoch hinter dem FC Liverpool und dem FC Porto auf Platz drei.