Ligue 1 Abbruch in Montpellier: Feuerwerkskörper verletzt Torwart

In Frankreich häufen sich in letzter Zeit die Zuschauer-Skandale. Beim Spitzenspiel zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille hatten jüngst PSG-Fans mit homophoben Gesängen für einen Eklat gesorgt. Und Traditionsclub Girondins Bordeaux hatte im letzten Saisonspiel gegen Rodez eine Fan-Attacke gegen einen gegnerischen Spieler samt Spielabbruch den möglichen Aufstieg in die Ligue 1 gekostet.