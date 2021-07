Transfermarkt : 85 Millionen: Dortmund-Star Sancho nach Manchester

Dortmund Sportlich ein Verlust, finanziell ein Segen. Jadon Sancho wechselt nach einem langem Transferpoker zu Manchester United und beschert dem BVB eine weitere üppige Einnahme. Doch wer soll den Ausnahmekönner ersetzen?

Über die „grundsätzliche Einigung“ des Wechsels von Jung-Star Jadon Sancho zum englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United informierten beide Clubs am Mittwoch. Der englische Rekordmeister zahlt demnach „eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 85,0 Millionen Euro“, hieß es in der Pflichtmitteilung der Borussia an die Börse.