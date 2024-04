Premier League 5:1 gegen Luton: Manchester City vorübergehend Spitzenreiter

Ein Eigentor des Japaners Daiki Hashioka sorgte schon in der zweiten Minute für die Führung der Gastgeber, die schon zur Pause höher hätten führen können. Mateo Kovacic (64.) und Erling Haaland per Foulelfmeter (77.), Jeremy Doku (87.) und Josko Gvardiol (90.+3) sorgten dann für ein Ergebnis in standesgemäßer Höhe. Ross Barkley (81.) traf zwischenzeitlich für Luton.