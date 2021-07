EM-Viertelfinale : Aus gegen Italien: Belgiens Goldene Generation ramponiert

München „Leb wohl, Belgiens Goldene Generation“? Wieder wollten Kevin De Bruyne&Co. einen Titel holen. Wieder scheitern die Hochbegabten. Nationaltrainer Martinez lässt seine Zukunft nach dem EM-Aus offen.

Die „Roten Teufel“ bestiegen nach dem enttäuschenden Verpassen des Halbfinales in München den Flieger nach Charleroi, steuerten ein letztes Mal ihr Stammquartier in Tubize an und verschwanden danach in ihren Limousinen.