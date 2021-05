2. Liga : Aufstiegs-Dreikampf: Bochum, Kiel und Fürth im Fernduell

Bochum/Kiel/Fürth Der VfL Bochum, Holstein Kiel und Greuther Fürth machen am letzten Spieltag den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga unter sich aus. Der VfL und Kiel haben die besten Chancen, direkt nach oben zu gelangen. Fürth muss auf ein Patzer hoffen, um die Relegation zu umgehen.

Drei Clubs, ein Ziel: Für den VfL Bochum, Holstein Kiel und die SpVgg Greuther Fürth soll der Weg am Sonntag direkt in die Fußball-Bundesliga führen.

„Wir haben ein Ziel zu erreichen, und das wollen wir mit aller Macht schaffen“, sagte Coach Thomas Reis vom Spitzenreiter aus Bochum. Elf Jahre nach dem Absturz in die Zweitklassigkeit hat der VfL (64 Punkte) die besten Chancen. Gegen Abstiegskandidat SV Sandhausen reicht schon ein Punkt. Kiel (62) benötigt gegen Darmstadt 98 einen Sieg, um sicher und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte nach ganz oben zu kommen. Und Fürth (61) muss auf den Patzer eines Rivalen hoffen. Sonst bleibt dem Dritten nur der Umweg über die Relegation gegen den Erstliga-Drittletzten.

Bochum kann nach 1971, 1994, 1996, 2000, 2002 und 2006 zum siebten Mal in die Eliteliga gelangen. 2011 scheiterte der Revier-Club in der Relegation an Borussia Mönchengladbach. Die seit 2009 existierende Zweitliga-Meisterschale soll erstmals her. „Wir sind Tabellenführer, wollen die Saison als Erster abschließen und werden alle brennen“, sagte Trainer Reis. Er hat allerdings Personalprobleme: Stammkeeper Manuel Riemann sowie Cristian Gamboa, Danny Blum, Thomas Eisfeld (alle verletzt) und Robert Tesche (gesperrt) fallen allesamt aus.