Fußball : Auch Frankfurter Müller wechselt nach Sydney

Sydney Der australische Fußball-Erstligist Western Sydney Wanderers wird immer mehr zur Zweigstelle von Bundesligist Eintracht Frankfurt. Nach den früheren Eintracht-Profis Alexander Meier und Pirmin Schwegler wechselt nun auch Offensivspieler Nicolai Müller von den Hessen zum Club von Trainer Markus Babbel.

Der 32 Jahre alte Müller, der in den Planungen von Trainer Adi Hütter keine Rolle spielt, wechselt mit sofortiger Wirkung nach Down Under. „Für ihn ist das ein Abenteuer“, sagte der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic.