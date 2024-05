3. Liga Auch Münster vor dem Durchmarsch in die 2. Bundesliga

Mit zwei Punkten Vorsprung auf Jahn Regensburg hat das Bundesliga-Gründungsmitglied die Rückkehr in die 2. Liga nach 33 Jahren mit zwei Siegen gegen die Mittelfeld-Clubs SC Verl und SpVgg Unterhaching nun selbst in der Hand. Die Hinrunde hatte Münster noch auf Rang zwölf abgeschlossen, in der Rückrunden-Tabelle ist das Team von Trainer Sascha Hildmann jedoch Erster. Von 17 Spielen im Kalender-Jahr 2024 gewann Münster zwölf und verlor nur zwei.