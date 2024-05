FIFA-Kongress Asien unterstützt palästinensischen Verband gegen Israel

„Die AFC steht an der Seite des palästinensischen Verbands“, sagte Scheich Salman bin Ibrahim Al Chalifa beim AFC-Kongress in Bangkok. „Es ist unsere Pflicht, den palästinensischen Verband für eine schnelle und effektive Lösung, die in Einklang mit den Regeln und Statuten der AFC und der FIFA steht, zu unterstützen.“