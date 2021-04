Rassismus : Asamoah: Dunkle Hautfarbe bleibt die erste Wahrnehmung

Berlin Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Gerald Asamoah hat Angst, dass seine Kinder ähnliche Erfahrungen mit Rassismus durchleben müssen wie er selbst.

Asamoah und Owomoyela gehören zu schwarzen Fußball-Profis, die in der Dokumentation „Schwarze Adler“ über Diskriminierungen in Deutschland berichten. Der Film wird am 15. April auf Amazon Prime und am 18. Juni im ZDF gezeigt.