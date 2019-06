Fußball : Argentinien und Brasilien droht der Super-Gau

Rio de Janeiro Spannendes Gruppenfinale bei der Copa América.

Immer wieder läuft er mit gesenktem Kopf über den Platz. Lionel Messi ist verzweifelt. „Verrückt, wenn wir nicht in einer Gruppe weiterkommen, in der sich drei qualifizieren können“, jammerte Argentiniens Fußball-Superstar vor dem „Finale“ bei der Copa América gegen Außenseiter Katar.

Das triste Bild, das die Galionsfigur des FC Barcelona in Brasilien in den Partien gegen Kolumbien (0:2) und Paraguay (1:1) abgab, erinnert an die chaotischen WM-Tage vor einem Jahr. „Gewinnen oder gewinnen“, gab der 31 Jahre alte Kapitän vor dem Vorrunden-Abschluss gegen die punktgleichen Kataris an diesem Sonntag (21 Uhr/DAZN) in Porto Alegre als Parole aus. Doch Messi weiß auch: „Heute gewinnt man nicht mehr mit dem Trikot.“