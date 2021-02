Vertragslose Spieler : Arbeitsmarkt Fußball: Corona tut einigen „deutlich mehr weh“

Hamburg Früher als geplant, müssen sich vor allem ältere Fußball-Profis auf ein Leben ohne ihren Traumberuf vorbereiten. Der Arbeitsmarkt ändert sich für sie, die Stellen werden weniger. Das hat nicht nur etwas mit der Pandemie zu tun.

Corona hat auch den Arbeitsmarkt Profi-Fußball erreicht. Zwar gab es arbeitslose Spieler auch schon in den vor-pandemischen Boom-Jahren der Branche, in denen Bundesliga und 2. Bundesliga jedes Jahr Rekordumsätze meldeten.

Die meisten verinnerlichten das schon. „Die Fußballer haben sich ja schon geändert im Vergleich zu den 80ern, was die Schulausbildung betrifft“, sagt er. „Die verstehen auch, dass es nicht mehr diese Gehälter gibt, die es noch vor zwei Jahren gegeben hätte. Die Vereine in der 2. und 3. Liga haben kaum noch Geld zur Verfügung.“

Bis zum Ende der Periode am 1. Februar war der Transfermarkt dann auch so ruhig wie selten. Viele Vereine der 1. und 2. Liga holten gar keine Spieler, sondern waren bemüht, ihre Kader zu verkleinern. Gerade einmal etwa 50 Millionen Euro gaben die 18 Erstligisten für neues Personal aus, im Winter zuvor - unmittelbar vor Corona-Beginn - waren es circa 200 Millionen Euro.

Anwalt Reiter versteht die Defensivtaktik der Clubs. Durch die Geisterspiele verlieren sie an Umsätzen, Sponsoren überdenken auch wegen ihrer eigenen Lage ihre Engagements. „Ich kann als Verein meine Einnahmen nicht mehr so planen wie vor anderthalb, zwei Jahren“, sagte er. „Das führt dazu, dass ich mich wirtschaftlich zurückhalte.“

Ohnehin sind Rasen-Arbeitsplätze auch ohne Corona begrenzt. In der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga gibt es etwa 1600 Stellen für kickendes Personal. Und deutsche Profis müssen sich einem globalen Konkurrenzkampf stellen. Mehr als 70 Prozent der Spieler in den Startformationen der 1. Bundesliga kommen aus dem Ausland.

In dieser Situation nimmt Sportrechtler Reiter die Spielerberater in die Pflicht. Es sei eine Krise, in der ein Profi Beratung brauche, „und nicht jemanden - um es ketzerisch zu formulieren -, der alle paar Jahre auftaucht und zehn Prozent kassiert.“ Ein mündiger Spieler sei mehr wert als derjenige, „der dich mit großen Rehaugen anschaut und sagt: „Oh, Gott, was machen wir jetzt?“