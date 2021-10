Europa Legaue : Andrich rettet Leverkusen Remis in Sevilla

Sevilla Bayer Leverkusen hat sich von dem Bayern-Debakel gut erholt und punktet in der Europa League beim stärksten Konkurrenten. Damit bleiben die Rheinländer erster Anwärter auf den Gruppensieg.

Der Bundesliga-Dritte hat mit 7 Punkten seine Tabellenführung in der Gruppe G erfolgreich verteidigt und kann sich mit einem Sieg im Rückspiel gegen die punktgleichen Spanier eine gute Ausgangsposition erspielen. Vor 40.000 Zuschauern im Estadio Benito Villamarin in Sevilla rettete Andrich in seinem ersten Europapokalspiel für Bayer mit seinem Treffer in der 82. Minute das 1:1, zuvor hatte Borja Iglesias (75.) die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Führung gebracht.