Corona-Krise : „An der Realität vorbei“: Konter des DFB gegen Drittligisten

Magdeburg Die Drittligisten aus Magdeburg und Mannheim kämpfen gegen den geplanten Neustart am 30. Mai. Der DFB reagiert mit Unverständnis und fordert Verantwortung von allen Beteiligten.

„Verantwortung und Fürsorgepflicht gegenüber den Spielern liegen bei allen Beteiligten, auch bei den Clubs“, schrieb der DFB am Samstag, „der zum Teil vermittelte Eindruck, dass das Hygienekonzept und der grundsätzliche Spielplan vor wenigen Tagen vom Himmel gefallen seien, zielt daher an der Realität vorbei.“

Der DFB verwies dagegen darauf, dass „der 1. FC Magdeburg einen für vergangenen Mittwoch geplanten Termin zur Testung am gleichen Tag kurzfristig ohne Nennung von Gründen abgesagt hatte.“ Auch einem am Freitag gestellten Magdeburger Antrag auf eine Testung am selben Tag wäre das zuständige Labor nachgekommen, wenn der Verein die Proben angeliefert hätte. „Es gibt keinerlei Kapazitätenproblem“, sagte Florian Kainzinger, Berater des DFB für Diagnostik/Tests und gleichzeitig Projektleiter der DFL in diesem Bereich.