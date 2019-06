Fußball : Messi soll wieder mitreißen

Brasilia Die Neymar-Affäre hat die Vorfreude auf die Copa América merklich abgekühlt.

Nach dem Beben um Neymar startet an diesem Freitag in Brasilien die Copa América mit einer klaren Botschaft: „Vibra Continente!“ Südamerika soll laut des Titelsongs bis zum Finale am 7. Juli vibrieren. Doch die 46. Auflage des ältesten Fußball-Nationenturniers der Welt tut sich schwer, aus dem Schatten des Superstars und seiner Affäre um eine angebliche Vergewaltigung zu treten.