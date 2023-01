Ex-Schiedsrichter : Altersfrage auf juristischem Prüfstand: Gräfe gegen DFB

Frankfurt/Main Dürfen Spitzenschiedsrichter über 47 Jahre hinaus noch Bundesliga-Spiele pfeifen? Das Gerichtsurteil könnte heute gefällt werden.

Um was geht es?

Was sagen die DFB-Statuten?

Was sagen die DFB-Verantwortlichen?

Warum konnten sich beide Parteien bisher nicht einigen?

Wie geht es mit Gräfe weiter?

Was ist mit anderen Spitzenschiedsrichtern?

Felix Brych will auch mit 48 Jahren noch Bundesliga-Spiele pfeifen. „Ich habe im Rahmen des Winter-Trainingslagers in Lagos gegenüber der sportlichen Leitung meine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, auch über die laufende Bundesliga-Spielzeit hinaus als Schiedsrichter zur Verfügung zu stehen“, sagte Brych der Deutschen Presse-Agentur. Der Münchner wird am 3. August 48, er hat bisher 327 Spiele in der ersten Liga gepfiffen und war 2014 in Brasilien und 2018 in Russland WM-Referee. Der fünfmalige „Schiedsrichter des Jahres“ in Deutschland hatte sich nach der EM 2021 von der internationalen Bühne zurückgezogen.