Bundesliga Ajorques Doppel-Fehlschuss nur ein Mainzer Ärgernis

Zweifel an Ajorque hatte es nicht gegeben und gibt es auch jetzt nicht. Man werde ihn schon wieder hinbekommen, meinte Svensson. In der Vorwoche hatte der Mittelstürmer noch zum Mainzer 1:0-Siegtreffer im Pokal bei der SV Elversberg vom Punkt getroffen. Auch seine letzten fünf Elfmeter für Racing Straßburg vor dem Wechsel nach Mainz saßen alle. Eher verwundert reagierte daher Svensson auf die Frage, ob es eine Überlegung war, für den zweiten Strafstoß einen anderen Schützen zu bestimmen. Auch ein möglicher Schützen-Wechsel für künftige Elfmeter war für den Dänen kurz nach dem Abpfiff überhaupt kein Thema. „Da habe ich mir bisher ungefähr nullkommanull Gedanken drüber gemacht“, sagte der 05-Coach. Weit mehr als der doppelte Fehlschuss von Ajorque ärgerten ihn die Stellungsfehler in der Abwehr, die Unions Mittelstürmer Kevin Behrens zu drei Kopfballtoren und so zu einer anderen Bundesliga-Bestmarke verhalfen. „Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die wir aus diesem Spiel lernen müssen“, betonte Svensson.