Fußball SV Auersmacher kassiert beim Birster-Abschied gegen SV Gonsenheim höchste Niederlage der Saison

Auersmacher erwartet nun an diesem Samstag um 15.30 Uhr den FV Diefflen (Tabellen-Neunter) zum Saar-Derby. Danach treten die Grün-Weißen in ihrem letzten Spiel vor der Winterpause noch am Samstag, 2. Dezember, um 14 Uhr beim FC Arminia Ludwigshafen (13.) an. In diesen beiden Partien wird der Sportliche Leiter Andreas Wellner den Übungsleiter vertreten.