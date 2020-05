3. Liga : Abbruch-Befürworter in Not: Mannheim und Magdeburg verlieren

Abbruch-Befürworter in Not: Mannheim und Magdeburg verlieren

Leipzig Nach fast drei Monaten Pause ist die 3. Liga wieder im Spielbetrieb. Die Befürworter eines Saisonabbruchs können beim Neustart alle nicht gewinnen. Unterhaching schiebt sich nach vorn.

Dabei wollten sie gar nicht mehr antreten, plädierten in der 81 Tage langen Corona-Pause vehement für einen Abbruch der Saison. Mannheim rutschte nach der 1:2-Niederlage gegen den KFC Uerdingen vom direkten Aufstiegsplatz ab, Magdeburg nach dem 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern noch weiter in den Abstiegskampf.

Die Kritik am Wiederbeginn ist zwar leiser geworden, beendet ist sie aber nicht. Magdeburgs Trainer Claus-Dieter Wollitz legte in bekannter Manier nach der Niederlage gegen Kaiserslautern noch einmal nach. „Das haben Leute entschieden, die noch nie in so einer Verantwortung im Fußball waren“, sagte der Coach bei Magentasport. „Die Spieler, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite, haben heute alles rausgehauen. Die werden das aber nicht elf Mal wiederholen können. Das ist auch klar“, meinte der Ex-Profi.