Gala in Hamburg : 54er-Weltmeister Horst Eckel für Lebenswerk geehrt

Gala in Hamburg

Hamburg Horst Eckel, der letzte lebende Fußballspieler der legendären WM-Mannschaft von 1954, ist für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden.

Der 87-Jährige wurde beim 17. „Sport Bild Award“ in der Hamburger Fischauktionshalle geehrt. „Er hat sich nie wichtiger genommen als andere“, würdigte ihn Laudator und U21-Bundestrainer Stefan Kuntz.

Den Moment des Jahres lieferte Ski-Star Felix Neureuther nach dem letzten Rennen der Karriere im März in Soldeu in Andorra. In der Kategorie E-Sport siegte Werder Bremen mit dem FIFA-19-Weltmeister Mohammed „MoAuba“ Harkous und seinem Partner Michael „MegaBit“ Bittner.