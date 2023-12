Conference League 39 Festnahmen nach Ausschreitungen von Legia-Fans in England

Aston Villa verwies zur Begründung auf Sicherheitsbedenken wegen Ausschreitungen von Legia-Fans Anfang Oktober beim Spiel bei AZ Alkmaar in den Niederlanden. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte den polnischen Rekordmeister seinerzeit mit 15.000 Euro Geldstrafe und einem Zuschauerausschluss bei Zrinjski Mostar in Bosnien-Herzegowina belegt. Legia-Anhänger hatten in Alkmaar das Eingangstor gestürmt und waren mit massiver Gewalt gegen Ordner und die Bereitschaftspolizei vorgegangen.