Nach Corona-Pause : 3. Liga: Mannheim patzt, Haching springt auf Aufstiegsplatz

Berlin Knapp zwölf Wochen hat die 3. Fußball-Liga pausiert, der Wiederbeginn war höchst umstritten. Beim ersten Spiel nach der langen Pause stolpert Aufstiegskandidat Mannheim, Konkurrent Unterhaching siegt hingegen souverän.

Der frühere Bundesligist setzte sich im ersten Spiel nach knapp zwölf Wochen Corona-Pause mit 2:0 bei Sonnenhof Großaspach durch und profitierte dabei vom Patzer von Konkurrent Waldhof Mannheim. Der bisherige Tabellenzweite unterlag gegen den KFC Uerdingen mit 1:2 nach zuvor 13 Partien ohne Niederlage und rutschte auf Rang drei. Mannheim war vehementer Verfechter eines Saisonabbruchs. Spitzenreiter MSV Duisburg tritt am Sonntag bei 1860 München an.

Der Wiederbeginn sei eine „Wundertüte“, sagte Boris Schommers, Coach des 1. FC Kaiserslautern kurz vor Anpfiff angesichts der langen Pause. Kontrahent 1. FC Magdeburg war einer der Gegner eines Wiederbeginns, tritt laut Manager Mario Kallnik „nur unter Vorbehalt“ an. Die Lauterer kamen mit der Rückkehr auf den Rasen besser zurecht - nach nur fünf Minuten erzielte der Kanadier André Hainault per Kopf die frühe Führung der Gäste. Jürgen Gjasula scheiterte per Foulelfmeter an FCK-Keeper Lennart Grill (70.). „Das ist sehr bitter. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, haben uns aber nicht belohnt“, sagte Gjasula. „Wenn man das Spiel von außen gesehen hat, konnte man nicht erkennen, dass wir nur viermal Mannschaftstraining hatten.“