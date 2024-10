Europa League 2:0 gegen Kiew: Hoffenheim und Matarazzo atmen auf

Der TSG 1899 Hoffenheim und ihrem unter Druck stehenden Trainer Pellegrino Matarazzo ist in der Europa League ein kleiner Befreiungsschlag geglückt. Der kriselnde Fußball-Bundesligist gewann sein zweites Spiel in der neu geschaffenen Ligaphase verdient mit 2:0 (1:0) gegen Dynamo Kiew. Durch den Doppelpack von Adam Hlozek (22./60.) dürfte vor dem baden-württembergischen Landesduell am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim VfB Stuttgart zumindest etwas Ruhe im Kraichgau einkehren.