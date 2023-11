EM-Qualifikation 14:0-Spektakel: Frankreichs „Hommage an den Fußball“

„Wir haben in der Vorbereitung gesagt: Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir gewinnen und spielen schön. Oder wir gewinnen und spielen sehr schön“, sagte Trainer Didier Deschamps. Das Ergebnis neben dem Ergebnis: Traumtore, wie der Fallrückzieher von Olivier Giroud als kürender Schlusspunkt in der Nachspielzeit, mit dem Frankreich die deutsche Nationalmannschaft mit ihrem Rekordsieg vom September 2006 in der EM-Qualifikation in San Marino ablöste. Die DFB-Elf gewann damals 13:0.