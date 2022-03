Saarländer in der Bundesliga : Kölns Sportchef Jakobs deutet Karriereende von Saar-Fußballer Jonas Hector an

Köln Seit mehr als zehn Jahren ist Jonas Hector jetzt Fußballprofi in Köln. Mittlerweile ist der Saarbrücker 31 Jahre alt. Sein Sportchef deutet deshalb eine Entscheidung über seine weitere Karriere an.

Interims-Sportchef Jörg Jakobs vom 1. FC Köln geht davon aus, dass Mannschaftskapitän Jonas Hector den Verein nicht mehr wechseln wird. Der Vertrag des 31-Jährigen beim Fußball-Bundesligisten läuft am 30. Juni 2023 aus. „Ich glaube nicht, dass er noch einmal für einen anderen Verein in Deutschland spielen wird. Er wird aufhören oder noch mal beim FC verlängern“, sagte Jakobs dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag). Hector spielt seit 2010 beim 1. FC Köln.

Der 51-Jährige wird den Job bis zum Dienstantritt des neuen Kölner Sportchefs Christian Keller am 1. April noch interimsmäßig ausüben und dann die Geschäfte an Keller übergeben. Wichtigste Aufgabe sei dann die Zukunft des Cheftrainers zu klären. Steffen Baumgarts Vertrag läuft ebenfalls noch bis 2023. „Die Personalie des Trainers genießt höchste Priorität. Christian Keller weiß, dass es das große Thema sein wird“, sagte Jakobs.

Jonas Hector wurde in Saarbrücken geboren und spielte in seiner Jugend beim SV Auersmacher. 2010 wechselte Hector zunächst in die zweite Mannschaft des 1. FC Köln und 2012 rückte er in die erste Mannschaft auf. Sein Debüt in der Nationalmannschaft gab Hector im November 2014.