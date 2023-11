Fußball 1:1 gegen Israel: Schweiz verpasst vorzeitige EM-Quali

Bundesliga-Profi Ruben Vargas vom FC Augsburg hatte die Schweiz in der 36. Minute in Führung gebracht. Shon Weissman (88.) erzielte für Israel den Ausgleich. Der Schweizer Edimilson Fernandes vom FSV Mainz 05 sah in der Nachspielzeit wegen rohen Spiels die Rote Karte.