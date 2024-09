Neuer sportlicher Leiter beim FC Homburg Gerstung soll beim FCH nachschärfen

Wenn die Arbeit von Gerstung in den kommenden Monaten so läuft wie seine ersten Worte an die saarländische Presse, dann wird der FCH viel Spaß an seiner Neuverpflichtung haben. Der 56-Jährige Familienvater mit einem erwachsenen Sohn erzählte in fünf Minuten, wer er ist, was er vorzuweisen hat und was er im Saarland erreichen möchte. Gerstung ist seit 30 Jahren im Fußball-Geschäft tätig. Selbst gekickt hat der gebürtige Heilbronner nur in der zweiten Mannschaft des SSV Ulm. Ihn interessierte das Drumherum viel mehr. Er war Jugendtrainer, hatte eine Marketingagentur. Zweimal war er erfolgreicher Sportdirektor beim SGV Freiberg, den er im vergangenen Jahr mit 25 Abgängen und 25 Neuzugängen fast im Alleingang aufgebaut und vor den FCH auf Platz vier geführt hat.