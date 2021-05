Fußball-Regionalliga Südwest : Homburg nimmt Punkte aus Freiburg mit

Freiburg Mit dem Auswärtssieg beim Tabellenführer SC Freiburg II hat der FC Homburg die vorzeitige Meisterschaft der Breisgauer verhindert.

Wechsel auf zwei Positionen

FCH-Cheftrainer Timo Wenzel wechselte seine Startelf gegenüber dem 3:1-Sieg gegen den TSV Steinbach-Haiger auf zwei Positionen. Für Niklas Doll und Martin Ristl rückten Philipp Hoffmann und Damjan Marceta in die Anfangsformation. Mit dem Anpfiff war deutlich zu merken, dass die Saarpfälzer den Freiburgern nur zu gerne einen Strich durch die Partie-Rechnung machen würden. Der FCH startete motiviert in die Partie und kam schon nach etwas mehr als einer Minute durch einen Pfostentreffer von Marceta zu einer Topchance. Die Gastgeber brauchten 20 Minuten Anlauf , um in die Partie zu finden, kamen dann aber immer besser zurecht und übernahmen zunehmend das Kommando auf dem Rasen im Freiburger Möslestadion. Da echte Torchancen aber die Ausnahme blieben, ging es torlos in die Halbzeitpause.

Marceta macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste aus dem Saarland wieder mehr Druck, die beste Chance hatte aber der SC, der in der 54. Minute in Person von Kevin Schade an FCH-Schlussmann David Salfeld scheiterte. In der 72. Minute war es Marceta, der nach mehreren Fehlversuchen den Treffer zum 1:0 für Homburg setzte. Während die Hausherren auf den Ausgleich drängten verpasste der eingewechselte Loris Weiß in der 81. Minute das vorentscheidende 2:0. Da auch Freiburg keinen Treffer mehr setzen konnte, blieb es beim 1:0-Sieg für den FCH.