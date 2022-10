Oberliga RPS Gruppe Süd : Diefflen trumpft nach der Pause auf

3:0-Auswärtserfolg im Saarderby der Oberliga RPS bei erneut unglücklichen Jägersburgern. Auersmacher siegt klar, aber mit viel Mühe.

FSV Jägersburg - FV Diefflen 0:3 (0:0). Die Gäste waren in der ersten Halbzeit optisch überlegen. Die erste Chance der Partie bot sich Diefflens Chris Haase, der freistehend an Jägersburgs Schlussmann Mirko Vogel scheiterte (10.). Kurz darauf setzte sein Mitspieler Tim Lange einen Kopfball zu hoch an (14.). Auf der Gegenseite kam Tom Koblenz mit einem 17-Meter-Schuss nicht an Diefflens Torhüter Jonas Teixeira da Costa vorbei (33.). Dann war wieder der Gast an der Reihe: Fabian Poß scheiterte per Direktabnahme an Vogel (35.). Für den FSV hatte noch Moritz Doll, der aus halblinker Position verzog, eine Chance (41.). Nach dem Seitenwechsel flankte Poß von der linken Seite in die Mitte, wo Chris Haase per Direktabnahme zum 0:1 traf (48.). Die Riesenchance zum möglichen Ausgleich ließ Jägersburgs Tim Schäfer aus (50.). Sein Schuss aus halbrechter Position verfehlte haarscharf das linke Eck. Dann verwandelte Jan Eichmann einen von Daniel Dahl an Marvin Guss verursachten Foulefmeter zum 0:2 (65.). Den Schlusspunkt zum 0:3 setzte schließlich Poß mit einem strammen Schuss (82.). „Wir hatten es bis zur Pause geschafft, ohne Gegentreffer zu bleiben. Nachher haben wir einen besseren Fußball gespielt und sind auch zu Chancen gekommen. Es läuft momentan alles gegen uns, was nur extrem schwer auszuhalten ist“, meinte Jägersburgs Spielertrainer Christian Frank. Dagegen freute sich Diefflens Spielertrainer Thomas Hofer und sagte: „Wir sind in der zweiten Halbzeit zwingender geworden und haben nicht unverdient gewonnen.