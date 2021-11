Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar : Eppelborn dreht die Partie in fünf Minuten

Eppelborns Torjäger Valdrin Dakaj (rechts) säbelt im Saarderby mit großem Einsatz den Ball an FVD-Kapitän Arthur Mielczarek vorbei. Innerhalb von wenigen Minuten drehte der FVE die Partie in einen 3:1-Heimsieg. Foto: Mohr/Bastian/FNS

FVE macht im Saarderby der Oberliga RPS gegen Diefflen aus 0:1-Pausenrückstand ein 3:1. Wiesbach ringt Röchling nieder.

FV Eppelborn – FV Diefflen 3:1 (0:1). Binnen 58 Sekunden drehte Eppelborn in der zweiten Hälfte nach einem 0:1-Pausenrückstand das Saarderby. Zunächst gelang Philip Platte, dessen Freistoß von der rechten Strafraumkante, mit viel Effet getreten, im langen Eck einschlug, das 1:1. Den folgenden Anstoß spielte Diefflen nach hinten, Kapitän Arthur Mielczarek passte zu Torwart Jonas Teixeira Da Costa zurück. Der schoss beim Versuch, den Ball nach vorne zu dreschen, den heranstürmenden Eppelborner Meriton Mehmeti an. Von dessen Körper trudelte der Ball zum 2:1 hinter die Torlinie. Nur vier Minuten danach lief Mehmeti nach Zuspiel von Maurice Schwenk alleine aufs Tor zu und vollstreckte zum 3:1. In der ersten Halbzeit war der FV Diefflen vor 200 Zuschauern schon nach zehn Minuten in Führung gegangen. Fabian Poß verwertete eine Hereingabe von Tim Lange.

FV Eppelborn: Lissmann - Marjanovic, Hamann, Becker (80. Bubel), Platte, Yilmaz (87. Zimmermann), Dalphin (62. Schwenk), Selensky, Adiguezel, Dakaj (62. Hoffmann), Mehmeti. Trainer: Sebastian Kleer, Thomas Schneider.

FV Diefflen: Teixeira Da Costa - Götzinger, Lange, Guss (73. Fritsch), Günes, Kolodziej (72. Bus), Mielczarek, Güclü (30. Kölsch), Baier, Poß, Haase (46. Gezginci). Trainer: Thomas Hofer.

Tore: 0:1 Fabian Poß (10.), 1:1 Philip Platte (64.), 2:1 Meriton Mehmeti (65.), 3:1 Meriton Mehmeti (69.). Zuschauer: 200. Schiedsrichter: Kisanet Zekarias (Bretzenheim).

TuS Mechtersheim – FSV Jägersburg

4:0 (1:0). Nach dieser erneuten Niederlage dürfte der Jägersburger Traum vom Erreichen der Aufstiegsrunde endgültig ausgeträumt sein. Die weiterhin personell arg geschwächten Saarländer zeigten in der ersten Halbzeit eine gute Leistung, ließen jedoch im Angriff die nötige Durchschlagskraft vermissen. In der 21. Minute war es Mechtersheims Alexander Biedermann vorbehalten, im Anschluss an einen Konter das 1:0 zu erzielen. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgte der Doppelschlag von Biedermann (51.) und Kaan Özkaya (55.) für die frühzeitige Entscheidung. Obwohl bei den Gästen bis zum Schlusspfiff die Moral stimmte, musste der FSV auch noch Mechtersheims 4:0 durch Thomas Meier hinnehmen (67.). Für den FSV Jägersburg war es die bereits vierte Punktspiel-Niederlage in Serie.

FSV Jägersburg: Höh - Geißler, Ruoff (47. Ehrmann), Labisch, Schreiber, Scherpf (70. Steinhauer), Schauer (76. Hasemann), Manderscheid, Reiplinger (84. Eckfelder), Koblenz, Ehrmann. Trainer: Tim Harenberg, Abu-Ziad Ghlamallah.

Tore: 1:0 Alexander Biedermann (21.), 2:0 Alexander Biedermann (51.), 3:0 Kaan Özkaya (55.), 4:0 Thomas Meier (67.). Zuschauer: 120. SR: Naemi Breier (FC Zerf).

SV Röchling Völklingen – FC Hertha Wiesbach 0:1 (0:1). Nach verteiltem Spiel in der ersten Halbzeit, in der beide Teams zu einigen Chancen kamen, fiel in der 42. Minute das Tor des Tages. Nachdem Röchlings Torwart Benjamin Sorg noch klasse gegen Ruddy M‘Passi klären konnte, war er gegen den Nachschuss von Pascal Piontek machtlos. Nach der Pause passierte lange Zeit nichts. Erst ab der 75. Minute kam wieder Bewegung ins Spiel. Erst scheiterte Kevin Saks freistehend aus kurzer Distanz am toll reagierenden Hertha-Schlussmann Joshua Blankenburg. In der 80. Minute war es der Wiesbacher Pascal Piontek, der nur den Pfosten traf. Kurz vor Schluss hatten die Schwarz-Roten dann gleich doppeltes Pech, denn binnen drei Sekunden trafen die Völklinger aus dem Gewühl heraus zweimal den Pfosten.

Röchling Völklingen: Sorg - Lagonidis, Meßner, Kern, Erhardt (84. Kleinbauer), Wollbold (74. Mandla), Anton, Zimmermann, Scheffer, Schmieden, Saks. Trainer: Tim Schwartz.

FC Hertha Wiesbach: Blankenburg - Blaß, Hinkelmann, Simon, Staroscik, Mittermüller (71. Posse), Bidot, Paulus (53. Ogorodnik), Runco (91. Brückner), M‘Passi (91. Jung), Piontek. Trainer: Michael Petry.

Tor: 0:1 Pascal Piontek (43.). Zuschauer: 120. Schiedsrichter: Tom Bauer (Neuhofen).

SV Elversberg II – Wormatia Worms 0:4 (0:3). Vor 200 Zuschauern im Neunkircher Ellenfeld – dorthin war die Partie verlegt worden, weil Elversbergs Regionalliga-Team am Sonntag ebenfalls zu Hause spielte – erwischte Worms einen Traumstart. Nach vier Minuten segelte ein eigentlich als Flanke gedachter Ball von Simon Joachims zum 0:1 ins lange Eck. Elversberg II wirkte sichtlich geschockt und fing sich prompt den zweiten Gegentreffer. Noel Eichinger traf aus spitzem Winkel zum 0:2 ins lange Eck. Sieben Minuten vor der Pause sorgte Luis Kiefer, der aus dem Gewühl heraus einschoss, für das vorentscheidende 0:3. Zuvor hatten die Gastgeber zwei Chancen zum Anschlusstor durch Fabio Lanfranco liegen gelassen. Kurz nach der Pause traf der Ex-Elversberger Gibriel Darkaoui nach einem Konter zum 4:0-Endstand für die Gäste.

SV Elversberg II: Lucchi - Lauer (80. Gabler), Fischer, Doll, Frank (46. Sonsuz), Dahl (87. Marino), Schnell, Lanfranco (64. Boghossian), Petrov, Marchetti, Kerner. Trainer: Marco Emich.