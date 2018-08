Alles zur WM-Analyse von Joachim Löw

DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte den Bundestrainer nach dem kläglichen Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Russland dazu aufgefordert, das Turnier zu analysieren und daraus Schritte für eine erfolgreiche Zukunft abzuleiten. In der vergangenen Woche stellte Löw DFB und DFL die Ergebnisse vor. Am Mittwoch will der Bundestrainer die Öffentlichkeit informieren. Gleichzeitig nominiert Löw den Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Weltmeister Frankreich und Peru.

(sef)