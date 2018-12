Die „Rheinische Post“ sucht gemeinsam mit der Telekom für den „Telekom Cup“ am 13. Januar unterm geschlossenen Hallendach in der Düsseldorfer Arena je eine Kidseskorte, altmodisch: Einlaufkinder, für ein Spiel von Fortuna Düsseldorf (gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München) und Borussia Mönchengladbach (gegen Hertha BSC). Der Telekom-Cup geht mittlerweile in die zehnte Auflage, vier Mal konnte bisher der FC Bayern das Turnier für sich entscheiden.

Die Einlaufkinder müssen zwischen sechs und zehn Jahre alt sein und nicht größer als 1,40m. Alle Kinder erhalten für je zwei Begleitpersonen zusätzlich Tickets für das mittlerweile schon traditionelle kleine Vorbereitungsturnier in der Winterpause. Trikot, Hose und Stutzen werden gestellt, Sportschuhe müssen selbst mitgebracht werden. Die Gewinner werden zeitnah benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 24 Uhr.

Einlaufkind bei einem Spiel von Borussia Mönchengladbach? Wer unter 01379 88 67 10 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp1“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)!

Einlaufkind bei einem Spiel von Fortuna Düsseldorf? Wer unter 01379 88 30 27 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp3“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)!

Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen.