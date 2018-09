DAZN sichert sich Übertragungsrechte der Nations League

Wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gab, überträgt DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz alle Partien der Gruppenphase live und exklusiv mit Ausnahme der Spiele mit den jeweiligen heimischen Nationalmannschaft. In der Finalrunde werden sogar alle Spiele gezeigt. Die Spiele der heimischen Mannschaften werden dann wie beim Inhaber der Free-TV-Rechte gezeigt.

Zudem sicherte sich DAZN die Übertragungsrechte für die Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft 2020 und die europäischen Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2022. Der Übertragungsmodus entspricht dabei jenem der Nations League. Alle Spiele werden live und exklusiv gezeigt, mit Ausnahme der Partien der heimischen Nationalteams.

(SID)